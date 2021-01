Zur Behandlung ins Krankenhaus musste die 74-jährige Autofahrerin nach dem Unfall an der Benzstraße in Gelsenkirchen gebracht werden.

Unfall Unfall mit einem Benz an der Benzstraße in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Beim Abbiegen von der Benzstraße übersah eine Mercedes-Benz-Fahrerin aus Gelsenkirchen einen BMW. Beim Zusammenstoß wurde sie schwer verletzt.

Eine 74-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass sie uzur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Fahrer eines Mercedes kam von der Benzstraße und wollte auf die Emscherstraße abbiegen.

BMW beim Abbiegen übersehen

Dabei übersah sie den BMW eines 41jährigen Gelsenkircheners, der auf der Emscherstraße in Richtung Beckhausen unterwegs war. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab.

Anschließend kollidierte ihr Pkw zunächst mit einem Verkehrszeichen und im weiteren Verlauf mit einem Grundstückszaun. Nach der Erstversorgung vor Ort kam sie ins Krankenhaus.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Folgen Sie uns auf Facebook.