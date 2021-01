Unfall in Gelsenkirchen: Vier Personen verletzt, eine schwer

Bei einem Unfall in Gelsenkirchen sind am Donnerstag, 21. Janaur, vier Menschen, darunter einer schwer, verletzt worden. Die Kollision geschah beim Abbiegen.

Drei Leichtverletzte und ein Schwerverletzter - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Gelsenkirchener Altstadt am Donnerstag, 21. Januar.

Kollision in Gelsenkirchen bei Abbiegen an der Kreuzung Overwegstraße und Florastraße

Ein 22-jähriger Mann aus Bochum war am Donnerstag um 18.08 Uhr mit seinem Auto auf der Overwegstraße in Richtung A42 unterwegs. An der Kreuzung mit der Florastraße wollte er links auf die Florastraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines Bottropers (60) zusammen, der auf der Overwegstraße in Richtung Hauptbahnhof fuhr.

Sowohl der Bochumer und sein 21-jähriger Beifahrer als auch der Bottroper und seine 59-jährige Begleiterin wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei vorübergehend die Overwegstraße in Richtung Hauptbahnhof.

