Unfall & Sperrung Motorradunfall in Gelsenkirchen: Lebensgefahr, SUV flüchtig

Gelsenkirchen-Scholven/-Hassel. Schwerer Unfall auf der Autobahn 52 in Höhe Gelsenkirchen. Beide Richtungen sind gesperrt worden. Was wir bislang wissen.

Die Autobahn 52 ist zwischen Gelsenkirchen-Scholven und Gelsenkirchen-Hassel nach einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer in beiden Richtungen gesperrt worden.

A52 in Gelsenkirchen: Motorradfahrer in Lebensgefahr, SUV auf der Flucht

Der Motorradfahrer schwebt laut Polizei in Lebensgefahr, ein Rettungsschrauber ist deshalb auf der Autobahn gelandet, um den Motorradfahrer in eine Klinik zu fliegen. Ein Pkw ist laut Polizei an dem Unfall beteiligt gewesen, der Fahrer oder die Fahrerin hat demnach nach dem Crash Unfallflucht begangen.

Gesucht wird bronze-grauer Volvo V60 mit niederländischen Kennzeichen

Bei dem Fahrzeug handelt sich „um einen SUV der Marke Volvo, Modell V60“. Das bronze-graue Auto habe niederländische Kennzeichen. Hinweise nehme jede Polizeidienststelle an, „dafür reicht der Notruf 110“. Weitere Angaben zum Unfallhergang und Beteiligten kann die Behörde bislang noch nicht machen. Rettungseinsatz, Ermittlung und Suche nach dem SUV laufen auf Hochtouren.

Folge der Sperrung: Der Verkehr auf der A52 staut sich massiv

Die Polizei Gelsenkirchen ist mit zwei Einsatzwagen für Verkehrsmaßnahmen angefordert worden. Es kommt zu „massiven Verkehrsbeeinträchtigungen“, der Verkehrs staut sich über mehrere Kilometer. Die Bergungsarbeiten sollen bis circa 15 Uhr abgeschlossen sein.

