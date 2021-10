Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer (Symbolbild) aus Essen hat sich bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen am Mittwoch, 27. Oktober, schwere Verletzungen zugezogen.

Pedelec & Unfall Unfall in Gelsenkirchen: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer

Gelsenkirchen-Ückendorf. Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen ist ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Der Radler stieß mit einem Auto zusammen.

Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen am Mittwoch, 27. Oktober, schwere Verletzungen zugezogen.

Pedelec-Fahrer kollidiert mit Autofahrer aus Gelsenkirchen an Bahnradweg

Der Essener fuhr nach Polizeiangaben am Mittwoch um 17.39 Uhr mit seinem Pedelec auf der Krayer Straße in Richtung Gelsenkirchen. An der Kreuzung Krayer Straße/ Krayer-Wanner-Bahnradweg kollidierte er mit dem Wagen eines 64-jährigen Gelsenkircheners, der aus dem Krayer-Wanner-Bahnradweg kommend die Krayer Straße passierte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Der Essener stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen