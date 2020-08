Unfall in Gelsenkirchen-Scholven: Mann (52) schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Freitag (29.8.) in Scholven. Die Fahrzeuge von zwei Männern aus Gladbeck und Recklinghausen sind zusammengestoßen.

Gelsenkirchen. Ein 52-jähriger Moped-Fahrer aus Gladbeck wurde bei einem Unfall auf der Ulfkotter Straße in Gelsenkirchen-Scholven schwer verletzt.

Ein 52-jähriger Moped-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (28.8) in Gelsenkirchen-Scholven schwer verletzt. Der Gladbecker war gegen 5.45 Uhr auf der Ulfkotter Straße in Richtung Dorsten unterwegs. Im Bereich der Einmündung stieß er nach Angaben der Polizei mit dem Skoda eines 58-Jährigen zusammen.

Sachschaden von 2000 Euro

Der Autofahrer aus Recklinghausen befand sich auf der Altendorfer Straße und wollte in die Ulfkotter Straße einbiegen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand eingeschätzter Sachschaden von 2000 Euro.