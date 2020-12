Unfall & Pedelec Unfall in Gelsenkirchen: Pedelc verfängt sich in Hundeleine

Gelsenkirchen-Horst. Weil sich die Leine im Rad eines Pedelec verfangen hat, ist Hundehalterin Gelsenkirchenerin mitgeschliffen und schwer verletzt worden.

Schwer verletzt wurde eine 60-jährige Hundehalterin am Sonntag, 6. Dezember, in Gelsenkirchen, als sich die Hundeleine im Rad eines Pedelec verfing und Frauchen und Vierbeiner hinterher geschliffen wurden.

Vorderrad verfängt sich in der Hundeleine der Gelsenkirchenerin

Laut Polizei ist die 60-jährige Fußgängerin gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg an der Horster Straße schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Hund in Richtung Buer unterwegs, dazu zeitgleich ein 52-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pedelec in gleiche Richtung.

Als das Pedelec an der Fußgängerin vorbeifuhr, lief der angeleinte Hund plötzlich auf den Radweg. Die gespannte Hundeleine verfing sich derart im Vorderrad, dass sowohl Hund als auch die Gelsenkirchenerin vom Pedelec mitgezogen wurden. Anschließend brachte ein Rettungswagen die Hundehalterin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.