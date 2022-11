Unfall in Gelsenkirchen: Herner Autofahrer zückt Pistole

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Nach einem Unfall in Gelsenkirchen hat ein Autofahrer aus Herne einen Radler mit einer Pistole bedroht. Die Polizei verhinderte eine Eskalation.

Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Rad in Gelsenkirchen am Montag, 28. November, hat ein 23-jähriger Herner seinen Unfallgegner aus Gelsenkirchen mit einer Waffe bedroht.

Herner Autofahrer (23) bedroht Gelsenkirchener Radler mit PTB-Pistole

Gegen 16.30 Uhr war der 23 Jahre alte Herner am Montag mit seinem Auto auf der Konradstraße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Vandalenstraße touchierte das Auto einen 23-jährigen Gelsenkirchener, der in Gegenrichtung mit seinem Fahrrad auf der Konradstraße die Vandalenstraße passieren wollte.

Der Radfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Der Herner stoppte daraufhin seinen Wagen, stieg aus und bedrohte den gleichaltrigen Gelsenkirchener mit einer Pistole. Alarmierte Polizeibeamte durchsuchten das Auto des Herners, stellten Waffe und Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Bei der Pistole handelte es sich um eine sogenannte PTB-Waffe, also eine Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffe, die keine Kugeln im klassischen Sinn verschießt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

