Unfall in Gelsenkirchen: Fünf Autos ineinander geschoben

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer aus Gelsenkirchen, der am Dienstag, 13. April, ins Schleudern geriet und bei der anschließenden Kollision fünf Fahrzeuge ineinander schob. Der 40-Jährige blieb unverletzt.

Alkoholtest des 40-jährigen Gelsenkircheners verlief negativ

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.55 Uhr in Ückendorf an der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Virchowstraße war der 40-jährige Autofahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die abgestellten Wagen geprallt.

Der Gelsenkirchener blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein eigener und einer der geparkten Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief beim 40-Jährigen negativ. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.