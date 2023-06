Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Gelsenkirchen wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.

Polizei Gelsenkirchen Unfall in Gelsenkirchen-Buer: Radfahrerin schwer verletzt

Gelsenkirchen. Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Buer kollidierte ein Linienbus mit einer Radlerin (44). Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Unfall mit einer Schwerverletzten in Buer: Im Kreuzungsbereich Cranger Straße/Erler Straße sind laut Polizei am Montagmittag ein Linienbus und eine Radfahrerin aus Gelsenkirchen kollidiert. Die Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Straßen mussten zeitweise gesperrt werden

Der Bus mit dem 48-jährigen Fahrer war gegen 13.50 Uhr auf der Cranger Straße in Richtung Vom-Stein-Straße unterwegs. Zeitgleich wollte eine Radfahrerin (44) auf der Erlestraße die Cranger Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Bus, der durch eine wartende Straßenbahn verdeckt wurde. Die Radfahrerin aus Gelsenkirchen verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hospital gebracht.

Sowohl der Bus als auch das Fahrrad wurden laut Polizei durch die Kollision beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Straßen zeitweise gesperrt.

