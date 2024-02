Unfall in Gelsenkirchen-Buer: Gleich vier Autos verwickelt

Vier Autos waren am Dienstag an einem Unfall in Gelsenkirchen-Buer beteiligt.

Gelsenkirchen-Buer Vier Autos waren an einem Unfall in Gelsenkirchen-Buer am Dienstag beteiligt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, außerdem entstand Sachschaden.

Gleich vier Autos waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen-Buer ereignet hat. Im Berufsverkehr sorgte das für einige Beeinträchtigungen, zwei Personen wurden dabei verletzt.

Ein 28-jähriger Gelsenkirchener war gegen 15.50 Uhr auf der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Kurz nachdem er durch den A2-Kreisverkehr gefahren war, fuhr er mit seinem Mercedes auf den stehenden VW eines 69-Jährigen auf – der 28-Jährige hatte den Wagen zu spät gesehen, gab dieser später an.

Gelsenkirchener Polizei muss Straße teilweise sperren

Durch die Kollision wurde der Volkswagen des 69-Jährigen auf den vor ihm stehenden Skoda einer 56-jährigen Dortmunderin geschoben. Diese wiederum wurde auf den vor ihr wartenden Opel eines 53-jährigen Gelsenkircheners gedrückt.

Alle vier Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Mercedes des 28-Jährigen und das Auto des 69-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Dortmunderin und der Mercedesfahrer verletzten sich durch die Kollisionen leicht und wollten selbstständig im Nachgang einen Arzt aufsuchen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden zwei Fahrstreifen auf der Emil-Zimmermann-Allee durch die Polizei gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

