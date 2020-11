Unfall in Gelsenkirchen: Bottroper erliegt Verletzungen

Der Fahrer dieses Wagens, ein 84-jähriger Bottroper, verstarb nach einem Unfall in Gelsenkirchen-Scholven in der vergangenen Woche.

Gelsenkirchen-Scholven. Nach einem Unfall in Gelsenkirchen-Scholven am 24. Oktober ist der 84-jährige Bottroper in der vergangenen Woche in einem Krankenhaus verstorben.

Der 84-jährige Autofahrer aus Bottrop, der am Samstagmorgen, 24. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Altendorfer Straße/Ecke Ulfkotter Straße in Gelsenkirchen-Scholven schwere Verletzungen erlitten hatte, ist in der vergangenen Woche, am 6. November, in einem Krankenhaus verstorben.

Der Senior sei damals laut Polizei in die Ulfkotter Straße eingebogen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Mann kollidierte dabei mit dem Pkw eines 60-jährigen Gladbeckers, dessen Fahrzeug durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschleudert wurde.

Gelsenkirchen: Feuerwehr musste 84-jährigen Bottroper aus dem Auto schneiden

Die Retter der Gelsenkirchener Feuerwehr mussten mit Hydraulikschere und Spreitzer arbeiten, um den schwer verletzten und eingeklemmten Bottroper aus seinem völlig deformierten Wagen zu befreien. Der komplette Dachbereich musste weggeschnitten werden, um an den Verletzten heranzukommen. Der Notarzt brachte den 84-Jährigen ins Krankenhaus. Auch der Leichtverletzte 60-Jährige kam in eine Klinik.

