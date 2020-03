Unfall in Gelsenkirchen: Berauschter Holländer flüchtet

Im Rausch ist ein Niederländer Auto gefahren, hat in Gelsenkirchen einen Unfall verursacht und ist dann auch noch geflüchtet. Polizeibeamte fanden den Mann im Stadtteil Neustadt, eine Atemalkoholtest schlug positiv an.

Im Rausch hat sich ein Niederländer hinter das Steuer seines Autos gesetzt, in Gelsenkirchen einen Unfall verursacht und dann auch noch Fahrerflucht begangen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Zwei geparkte Wagen beschädigt und geflüchtet

Ein 38-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 11. März 2020, an der Von-der-Recke-Straße in der Altstadt einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Gegen 16 Uhr beschädigte der Niederländer mit seinem Fahrzeug zwei geparkte Wagen und entfernte sich dann, ohne den Unfall zu melden, über die Grasreinerstraße in Richtung Husemannstraße.

Polizeibeamte entdecken Unfallflüchtigen in der Neustadt

Kurze Zeit später, so die Behörde weiter, wurden der Mann und sein Pkw im Stadtteil Neustadt angetroffen. Während der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Polizisten Anzeichen für Alkohol- und Drogenkonsum bei dem Niederländer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf Reste von Betäubungsmitteln. Zudem konnte sich der Mann nicht ausweisen.

Der Holländer musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Polizei stellte den Pkw des 38-Jährigen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Wache verlassen. Eine erneute Fahrt mit einem Kraftfahrzeug innerhalb Deutschlands wurde ihm ausdrücklich untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.