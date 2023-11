Nach Unfall und Stau in Gelsenkirchen: Verkehr rollt wieder

Nach einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen sind in drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Hauptverkehrsachse war gut eine Stunde gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Mittlerweile beginnt der Verkehr wieder zu fließen. Und auch der Bahnverkehr läuft wieder an.

Nach einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen sind drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Hauptverkehrsachse war gut eine Stunde gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Mittlerweile beginnt der Verkehr wieder zu fließen. Nur noch in einer Richtung stockt es ein wenig. Und auch der Bahnverkehr läuft wieder an.

Unfall in Gelsenkirchen: Zwei Autos landen im Gleisbett, drei Insassen im Krankenhaus

Drei Autos waren nach Angaben der Polizei an dem Unfall am Freitag, 17. November, gegen 6.15 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee/Emil-Zimmermann-Allee beteiligt. Zwei Fahrzeuge landete dabei im Gleisbett der Linie 302 an der Kurt-Schumacher-Straße. Drei Insassen kamen ins Krankenhaus.

Die Unfallursache ist der Polizei zufolge noch unklar, die Bergung der Autos gestaltete sich schwierig wegen der nahen Oberleitungen der Straßenbahn und der Gefahr eines Stromschlags. Laut Polizei ist die Kurt-Schumacher-Straße zur Unfallaufnahme von 7.40 Uhr bis 8.40 Uhr gesperrt worden, weshalb es zu längeren Staus gekommen ist.

Der ins Stocken geratene Verkehr hat am Vormittag wieder Fahrt aufgenommen, nachdem die gesperrte Rechtsabbiegespur an der Emil-Zimmermann-Allee kurz nach zehn Uhr wieder freigegeben worden ist. Auch in Fahrtrichtung Norden auf der Kurt-Schumacher-Straße hieß es parallel dazu: Bahn frei. Nur in Richtung Süden lief es länger zäher, weil wegen Bergung der Fahrzeuge eine Spur nicht nutzbar war.

Bogestra: Bahnverkehr wieder angelaufen, alter Rhythmus nicht sofort wiederherstellbar

In Richtung A2 ging aufgrund des Unfalls nichts mehr. Die Straßenbahnen endeten schon an der Veltins-Arena. Bis 10.30 Uhr mussten Bahnpendler in Buer auf die Linien 301 oder 380 ausweichen, so der Tipp der Bogestra. Danach wurde die Streckentrennung nach Angaben eines Sprechers aufgehoben: „Es dauert aber immer eine Weile, bis sich der Bahnverkehr nach so einer Störung wieder einpendelt.“

