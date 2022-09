Unfall in Buer: 25-Jähriger nach Kollision schwer verletzt

In Gelsenkirchen-Buer stießen zwei Fahrzeuge zusammen, ein beteiligter wurde schwer verletzt.

Gelsenkirchen. Zwei Autos kollidierten in einem Kreuzungsbereich in Gelsenkirchen-Buer: Der 25-jährige Fahrer eines Wagens wurde laut Polizei schwer verletzt.

Unfall mit einem Schwerverletzten in Buer: Laut Polizei Gelsenkirchen hat es am Montagmittag gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich Pawiker Straße/Dorstener Straße eine Kollision zweier Autos gegeben. Beteiligt waren ein 19-jähriger und ein 25-jähriger Gelsenkirchener.

Nach Erstversorgung vor Ort kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus

Der jüngere Mann wollte laut Polizeibericht von der Dorstener Straße nach links in die Pawiker Straße abbiegen. Dort war der 25-Jährige in Richtung Feldhauser Straße unterwegs und bog nach links in die Dorstener Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

