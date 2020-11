Unfall beim Abbiegen in Buer: Drei Leichtverletzte

Gelsenkirchen-Buer. Beim Abbiegen an der Königswiese in Buer stieß eine Autofahrerin mit einem Bus zusammen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Zwei verletzte Bus-Insassinnen, eine verletzte Toyota-Fahrerin und mehr als 2000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, 14. November, auf der Königswiese in Buer. Gegen 13.55 Uhr war eine 37-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Toyota Aygo auf der Königswiese in Richtung Polsumer Straße unterwegs. Sie wollte nach rechts auf den Parkplatz Bahnhof Buer Nord abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte die Autofahrerin jedoch mit einem Omnibus, der auf der Busspur an der Königswiese ebenfalls in Richtung Norden unterwegs war. Am Steuer saß ein 47-jähriger Mann aus Recklinghausen.

73-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Zwei Mitfahrerinnen in dem Bus (73 und 57 Jahre alt) sowie die Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 73-jährige Gelsenkirchenerin wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Verletzten wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen.