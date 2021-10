Unfall an der Horster Straße – zwei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden.

Gelsenkirchen. Auf der Horster Straße in Gelsenkirchen hat es einen Unfall gegeben. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die Straße musste gesperrt werden.

An der Horster Straße hat es am Mittwochmorgen, 20. Oktober, einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

An dem Unfall, der sich in Höhe der Lohmühlenstraße ereignet hatte, waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Laut der Polizei Gelsenkirchen mussten beide Autos abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Horster Straße in beide Richtungen gesperrt, die Sperrung galt seit 9 Uhr und konnte etwas mehr als eine Stunde später wieder aufgehoben werden.

