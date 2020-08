Nach dem Unfall wurde die Gelsenkirchenerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Blaulicht Unfall an der Ampel: Frau wird vom Auto angefahren

Gelsenkirchen. Beim Überqueren einer Straße in Gelsenkirchen-Erle wurde eine 51-jährige Frau von einem Auto erfasst. Am Steuer saß ein 71-jähriger Mann.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Cranger Straße/Schulstraße in Gelsenkirchen-Erle ist eine 51-jährige Frau am Samstag leicht verletzt worden.

Die Frau war um 13.41 Uhr auf der Cranger Straße in Richtung Buer unterwegs und überquerte die Schulstraße an der Ampel. Dabei wurde sie vom Auto eines 71-jährigen Gelsenkircheners erfasst, der von der Cranger Straße in die Schulstraße abbog.

Die Gelsenkirchener Polizei ermittelt noch die Unfallursache

Die 51-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.