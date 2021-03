Unfälle in Gelsenkirchen: Zwei Verletzte und ein totes Reh

Gelsenkirchen-Resse/-Scholven. Bei zwei Unfällen in Gelsenkirchen sind eine Autofahrerin und ein Mopedfahrer verletzt worden. Ein Reh verstarb zudem nach einer Kollision.

Zwei Verletzte und ein totes Reh: So lautet die Bilanz nach zwei Verkehrsunfällen am Freitag und Samstag, 5./6. März, in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchenerin kommt von der Straße ab und prallt gegen Lichtmast

Am Freitag fuhr laut Polizei eine 20-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem VW um 21.05 Uhr auf der Middelicher Straße im Stadtteil Resse in Richtung Recklinghauser Straße. Ihr Wagen touchierte plötzlich den Bordstein, dann prallte sie auf einen Lichtmast. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache gibt es keine Angaben.

Mopedfahrer stößt mit einem Reh zusammen und verletzt es tödlich

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag um 20.35 Uhr im Ortsteil Scholven. Als ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Moped die Ulfkotter Straße in Richtung Gelsenkirchen fuhr, kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Moped prallte auf das Tier. Der Mann kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das tote Reh wurde an den Jagdausübungsberechtigten übergeben.

