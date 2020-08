Unbekannter bedrängt Polizei Gelsenkirchen bei Einsatz

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Gelsenkirchen-Rotthausen. Polizei kontrolliert am Samstagmorgen in Rotthausen den Verkehr, als sich ein Mann einmischt. Beamten setzen Pfefferspray ein.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen (8. August) in Gelsenkirchen-Rotthausen bekam die Polizei plötzlich ungebetenen Besuch: Ein aggressiv auftretender Mann hinderte die Beamte an ihrer Arbeit – die am Ende Pfefferspray einsetzen mussten.

Gegen 0.05 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Mechtenbergstraße in Rotthausen, als sich ein Unbekannter einmischte und zwischen Autofahrer und Beamte drängte. Lautstark näherte sich der Mann den Polizisten, die daraufhin nach eigenen Angaben einen Platzverweis aussprachen. Der Unbekannte entfernte sich erst, als die Beamten mit dem Diensthund drohten – und kehrte wenige Momente später trotzdem zurück.

Polizei Gelsenkirchen setzt Pfefferspray ein

Daraufhin setzten die Ordnungshüter Pfefferspray ein, was den mutmaßlichen Täter zur Flucht bewegte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Widerstand.