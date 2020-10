Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomat in Horst auf

Gelsenkirchen-Horst. In Gelsenkirchen-Horst haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht von Sonntag, 11. Oktober, auf Montag, 12. Oktober, haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Gelsenbergstraße in Gelsenkirchen-Horst aufgesprengt. Eine 49-jährige Zeugin hörte am Sonntag gegen 23 Uhr in ihrer Wohnung einen lauten Knall. Sie vermutete, dass dieses Geräusch von einem nahe gelegenen Firmengelände ausgegangen war und blieb deshalb in ihrem Bett.

Am nächsten Tag stellte sie fest, dass der Zigarettenautomat vor dem Haus allerdings beschädigt worden war. Daraufhin rief sie die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.