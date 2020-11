Gelsenkirchen-Erle. Großeinsatz in Gelsenkirchen-Erle: Ein Bewohner bekam einen Brief mit einer unbekannten Substanz zugestellt. Die Analyse zeigte: Es war Zucker

Vor einer Woche wurde hochexplosives Pikrin in einer Gelsenkirchener Wohnung entdeckt und schließlich von Spezialisten auf einem Feld gesprengt. Wesentlich entspannter endete ein vermeintlicher Chemieeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 16.45 Uhr in Gelsenkirchen-Erle an der Schweidnitzer Straße. Dort hatte ein Bewohner Alarm geschlagen, nachdem ihm ein Brief mit einer unbekannten Substanz zugestellt worden war. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Zucker.

Feuerwehr baut mobiles Labor in Gelsenkirchen auf

Schlechter Scherz, Streich, Bedrohung? Die Hintergründe sind derzeit noch offen. Gelsenkirchener Polizeikräfte und die Feuerwehr traten nachmittags in Aktion, nachdem im Haus ein „Pulver“ entdeckt worden war. Es kam offenbar mit der Post ins Haus,

Laut Polizeisprecherin Karin Schute enthielt das Schreiben, das Freitag den Empfänger erreichte eine „nicht definierbare Substanz“. Sicherheitshalber wurde die Schweidnitzer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt, auch die Bewegungsfreiheit von Fußgängern wurde zeitweise eingeschränkt.

Die Feuerwehr war mit Spezialisten in ABC-Ausrüstung vor Ort, um mögliche gefährliche biologische oder chemische Stoffe aufzunehmen und stellte ein mobiles Labor auf. Dort wurde der Stoff schließlich analysiert. Das Ergebnis: Im Brief war Zucker verschickt worden.

Die Ermittlungen dauern an.