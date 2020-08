Unbekannte knacken Gartenlauben in Gelsenkirchen-Resse

In die Kleingartenanlage an der Ahornstraße in Gelsenkirchen-Resse brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag (17. August) Unbekannte ein.

Gelsenkirchen-Resse. Mindestens sechs Einbrüche in der Nacht von Sonntag auf Montag (17. August). Sachschäden stehen laut Polizei Gelsenkirchen noch nicht fest.

Die Kleingartenanlage an der Ahornstraße in Gelsenkirchen-Resse bekam in der Nacht von Sonntag auf Montag (17. August) ungebetenen Besuch, Unbekannte brachen mindestens sechs Gartenlauben und Schuppen auf. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Augenzeugen.

Zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 10 Uhr am Montagmorgen nennt die Polizei als Zeitraum, in dem sich Unbekannte Zutritt zur Anlage verschafften und in die Lauben einbrachen. Was die Täter entwendeten oder ob Sachschaden entstanden ist, konnten die Beamten am Montagnachmittag noch nicht benennen.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise

Die Polizei Gelsenkirchen bittet jetzt um Hinweise und ist unter 0209-3658112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209-3658240 (Kriminalwache) erreichbar.