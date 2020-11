Ein Mann ballt am Donnerstag, 03.11.2017 in Bochum die Faust. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Blaulicht Unbekannte fahren Gelsenkirchener an und verprügeln ihn

Weil er sich über ein Auto aufregte, das ihm den Weg versperrte, wurde ein Gelsenkirchener angefahren und verprügelt. Die Polizei ermittelt.

Schock für einen 35-jährigen Mann aus Gelsenkirchen am Dienstagnachmittag: Er wurde in Schalke von einem Auto angefahren – und dann auch noch von den Insassen geschlagen.

Der 35-Jährige war gegen 13.15 Uhr zu Fuß auf der Wilhelminenstraße unterwegs, als ein schwarzer Mercedes die Straße entlang fuhr und ihm schließlich den Weg auf dem Bürgersteig versperrte.

Der Gelsenkirchener wurde angefahren und geschlagen

Als der Mann sein Unverständnis äußerte, fuhr der Wagen an und traf den 35-Jährigen am Knie. Anschließend stiegen drei Personen aus dem Auto, drückten ihr Opfer an die Wand und schlugen zu. Danach flüchteten die Täter.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.