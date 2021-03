Unbekannte beschädigen Autos – die Polizei sucht nun Zeugen

Gelsenkirchen. In der Feldmark haben unbekannte Täter mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Gelsenkirchener Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen,

Am Mittwochabend, 17. März, ist die Gelsenkirchener Polizei wegen mehrerer Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in die Feldmark gerufen worden. In der Zeit zwischen 19.50 Uhr und 20.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter an der Feldmarkstraße an vier Autos die rechten Außenspiegel beschädigt, heißt es seitens der Polizei. An weiteren Fahrzeugen hätten die Täter die Spiegel lediglich umgebogen, hier kam es zu keinem Schaden.

Gelsenkirchener Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die zu der Zeit etwas Ungewöhnliches auf der Feldmarkstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.