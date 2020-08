Umzugsplan: Pieta soll auf Gelsenkirchener Friedhof stehen

Der Gelsenkirchener Konrad Herz steht neben einer Pieta der Künstlerin Lore Friedrich-Gronau in der geschlossenen Kirche St. Konrad in Gelsenkirchen. Herz, Gartenbau-Unternehmer und 24 Jahre lang engagiertes Mitglied im Kirchenvorstand der Gemeinde, hatte sich damals um die Anschaffung dieser bronzenen Skulptur bemüht. Künftig, so die Idee, soll die Figur auf dem Hauptfriedhof in Buer stehen.