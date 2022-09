Umzug in Gelsenkirchen: Amevida zieht zum Schalker Verein

Gelsenkirchen. Ein weiteres Gewerbeprojekt in Gelsenkirchen nimmt Gestalt an: Auf dem Schalker Verein entsteht ein Bürokomplex für 400 Amevida-Beschäftigte.

4900 Quadratmeter groß ist das Grundstück an der Europastraße, auf dem die Duodoq Real Estate Gmbh aus Aachen einen viergeschossigen Neubau hochzieht. In nur acht Wochen wurde der Rohbau fertig gestellt. 5000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wird er haben und im Juni 2023 bezugsreif sein. Dann wird ein in Gelsenkirchen bestens bekanntes Unternehmen einziehen: Der Callcenter-Spezialist Amevida SE hat den Komplex komplett gemietet. Einziehen sollen dort kommendes Jahr rund 400 Beschäftigte, die aktuell noch an der Leithestraße arbeiten.

Gelsenkirchener Direktmarketing-Spezialisten ziehen mit 400 Beschäftigten um

Zehn Standorte deutschlandweit und rund 2400 Beschäftigte hat Amevida. Der Hauptsitz ist (und bleibt) an der Berliner Brücke. Doch an der Leithestraße sind die „Wurzeln“ des Unternehmens von Inhaber Matthias Eickhoff. In Ückendorf ist Amevida Mieter. Das wird sich auch am künftigen Standort nicht ändern. Über zwölf Jahre läuft der Mietvertrag, aber eben in einem Neubau, der – von der Aufteilung der Büroetagen bis zur aufwendigen Datentechnik – komplett auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten wird. Vor allem wird der mit Fernwärme beheizte Komplex neueste Standards für Energieeffizienz erfüllen. Nicht unwichtig in diesen Zeiten.

Dudoq investiert in den Neubaukomplex rund 14 Millionen Euro

Am Schalker Verein, wo einst sechs Hochöfen unter Feuer standen und bis zu 5000 Menschen Arbeit hatten, geht die Transformation der alten Industriebrache zum Logistik- und Gewerbedrehkreuz so langsam in die letzte Runde. Alle Grundstücke sind entweder bebaut, verkauft oder reserviert. Der Standort West, immerhin 37 Hektar groß und vorgesehen für Gewerbe und Wohnen, wird in Zukunft noch zwei Schulneubauten bekommen.

Dr. Matthias Eickhoff (Amevida SE, r.) und Ernest Meertens (Duodoq ) vor dem Rohbau, der im kommenden Juni bezugsfertig sein soll. Die Projektentwickler aus Aachen investieren 14 Millionen Euro in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Duodoq hat sich lange für das Gelände in diesem Bereich interessiert und schließlich zugeschlagen. Das Unternehmen, spezialisiert auf Büro und Gewerbebauten, investiert rund 14 Millionen Euro in Gelsenkirchen. Die „attraktive Lage und die gute Anbindung“ seien überzeugend gewesen, sagt Ernest Meertens, der geschäftsführende Gesellschafter. Bauherrn und Mieter brachte schließlich die Cubion Immobilien AG zusammen.

Die Mülheimer Immobilienberater haben in den vergangenen Jahren für Amevida „bundesweit rund 20.000 Quadratmeter Fläche gedreht“, wie Prokurist Heiko Keller betont. Sprich: Bestandsbauten wurden modernisiert, umgebaut, renoviert. Am Schalker Verein werden die Direkt-Marketing-Spezialisten erstmals in einen kompletten Neubau ziehen. Der wuchs im Rekordtempo, auch weil es bislang weder Engpässe beim Baumaterial noch bei der Bauausführung gab. „Alle zwei Wochen war ein neues Geschoss fertig“, lobt Meertens beim Richtfest die „hervorragende Kooperation“ des Baupartners Goldbeck und den Einsatz der Bauleute. Ehe es zur Feier des Tages an Pommes und Currywurst geht, bedankt sich der Bauherr bei der versammelten Handwerker-Mannschaft – einzeln per Handschlag.

