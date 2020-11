Gelsenkirchen-Buer. Für viele Bürger in Gelsenkirchen-Buer war sie ein Ärgernis: Die Werbetafel an der Brinkgartenstraße. Jetzt bekommt sie einen neuen Standort.

Sie war von Anfang an umstritten: die Werbetafel an der Kreuzung Königswiese/Brinkgartenstraße. Anfang des Jahres wurde sie dort von der Firma Ströer zu Werbezwecken aufgestellt, im Notfall hätte die Stadt Gelsenkirchen dort auch wichtige Informationen für die Bürger kommunizieren können. Doch keine zehn Monate nach ihrer Aufstellung wird sie wieder abgebaut – und bekommt einen neuen Standort.

Höchste Zeit, findet Dominic Schneider (SPD), designierter Bezirksbürgermeister im Bezirk Nord. Seine Partei habe der Tafel schon immer kritisch bis ablehnend gegenübergestanden. „Wir haben nichts gegen die Werbetafel an sich“, sagt Schneider, „aber wir finden den Standort völlig unpassend.“ Die Tafel stelle eine Ablenkung für Autofahrer dar, die durch den Schutzstreifen für Radfahrer auf der De-la-Chevallerie-Straße ohnehin schon genug gefordert seien.

Politiker waren sauer auf die Gelsenkirchener Stadtverwaltung

Außerdem verstelle die Tafel die Sicht auf die Fußgängerampel und das Straßenschild „Brinkgartenstraße“, führt Dominic Schneider weiter aus – und auch aus ästhetischer Sicht plädierte er für den Abbau: „Sie verschandelt das Stadtbild von Buer“, so der SPD-Politiker. Daher zeigte er sich froh darüber, dass in dieser Woche die Abbauarbeiten begonnen hätten.

Die Tafel hatte von Anfang an für Diskussionen in der Kommunalpolitik gesorgt. Politiker in der Bezirksvertretung Nord hatte sich vor allem verstimmt darüber gezeigt, dass die Verwaltung sich für den Standort an der Brinkgartenstraße entschieden hatte, ohne dass darüber zuvor in den politischen Gremien wie Rat oder Bezirksvertretung gesprochen worden wäre.

Stadt einigt sich mit Firma Ströer auf den Rückbau

Das sei ein normales Geschäft der Verwaltung, hatte Markus Schwardtmann, Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt, im Januar in der Bezirksvertretung Nord erklärt. Die Firma Stroer habe sich die Plätze ausgesucht. Dennoch rissen die Beschwerden nicht ab. Die Tafel beschäftigte nicht nur die Bezirksvertretung, auch die Quartierskonferenz befasste sich im Februar mit ihr, zahlreiche Bürger zeigten sich dort verärgert.

Die Stadt gab nach – und kam mit der Firma Ströer zu einer einvernehmlichen Lösung. „Die Anlage wird 400 Meter entfernt errichtet werden“, sagte Andrea Breyther, Sprecherin des Werbe-Unternehmens. Ströer sei hiermit den Wünschen des Vertragspartners nachgekommen.

An diesem Standort wird die Werbetafel stehen

Fünf Tafeln im gesamten Stadtgebiet Im gesamten Gelsenkirchener Stadtgebiet stehen insgesamt fünf große Werbetafeln der Firma Ströer: Zwei an der Grothusstraße, sowie jeweils eine am Justizzentrum, an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Vinckestraße sowie demnächst am Nordring. Insgesamt vermarktet die Firma Ströer rund 1000 Werbeträger auf kommunalem Grund.

Neuer Standort für die Tafel wird dann der Nordring sein. Dort ersetzt die digitale Werbetafel eine analoge Anzeigenwand, die bislang dort, an der Kreuzung Nordring/Königswiese auf Höhe des Hochhauses mit der Hausnummer 9 stand. An diesem Standort sei die Gefahr durch Ablenkung, wie sie an der Brinkgartenstraße bestanden habe, nicht gegeben, sind sich alle Beteiligten einig, zumal die Autofahrer ja auch bereits daran gewöhnt seien, dass dort eine Werbetafel stehe.

Einen weiteren Grund, sich über den Abbau am alten Standort zu freuen, hat Dominic Schneider dann auch noch: „Die Tafel hat immer die Buersche Linde verdeckt, die das Dach auf dem Haus an der Ecke geschmückt hat“, sagt er. „Jetzt kann man die Linde wieder gut sehen.“