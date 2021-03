Ultras Gelsenkirchen spenden rund 12.500 Euro

Gelsenkirchen. Die Ultras Gelsenkirchen haben Spenden für soziale Einrichtungen in der Stadt gesammelt. Diese Projekte bekommen Geld von den S04-Fans.

Schon seit Jahren machen sich die Ultras Gelsenkirchen (UGE) für soziale Projekte in ihrer Stadt stark. Die Fangruppierung des FC Schalke 04 hat nun rund 12.500 Euro an Spendengeldern eingenommen.

Das Geld kam über den Verkauf eines Nordkurven-Kalenders und die Aktion „helpgelsen“ zusammen. Diese wurde im Rahmen der Corona-Pandemie initiiert, um Geschäfte und Lokale in Gelsenkirchen zu unterstützen.

UGE unterstützen „Tausche Bildung für Wohnen“ und das „Tierheim Gelsenkirchen“

Zwei soziale Einrichtungen dürfen sich über eine Summe von jeweils 4400 Euro freuen. Zum einen geht das Geld an „Tausche Bildung für Wohnen“, ein Projekt, das sich an junge Menschen richtet, die sich im Tausch für mietfreies Wohnen als Bildungspaten für Kinder engagieren möchten. Zum anderen an das „Tierheim Gelsenkirchen“. Das Tierheim wird das Spendengeld für „notwendige Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten der Quarantänestation“ nutzen, wie die UGE auf ihrer Website mitteilten.

Zudem haben die Supporter an den Weihnachtsfeiertagen individuelle Geschenke für Kinder aus dem Kinderheim gekauft und diese anschließend überreicht. „Wir hoffen, neben den Übergaben der jeweiligen Spenden in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder den persönlichen Kontakt zu den einzelnen Einrichtungen intensivieren zu können“, so die Ultras Gelsenkirchen weiter.

