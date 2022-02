Ukraine-Krieg: Komponist Vogler verändert „Krull“-Konzert

Gelsenkirchen. Der in Gelsenkirchen geplante „Felix Krull“-Konzertabend findet trotz des Ukraine-Krieges statt. Komponist Marc L. Vogler ändert aber den Ablauf.

Der Krieg in der Ukraine tobt und fordert jeden Tag mehr unschuldige Opfer. Trotz dieser für viele Menschen emotional hochangespannten Lage will der Verein Kunst entdeckt Kirche (KeK) an seinen Plänen festhalten und am Sonntag, 6. März, ab 18 Uhr in der Erler Matthäuskirche das Konzert „Felix Krull – Der Künstler als Hochstapler“ auf die Bühne bringen. Das jedoch mit Rücksicht auf die Krisenlage in einer deutlich abgewandelten Form.

Die Arien gibt es zu hören, das satirische Melodram fällt weg

Als damals 16-Jähriger hatte der Gelsenkirchener Marc L. Vogler seine erste Oper komponiert. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

„Kultur sollte immer ein Friedensbotschafter sein. Dennoch fühlt es sich für mich und alle anderen Beteiligten momentan nicht richtig an, eine satirische Komödie zu spielen“, schildert Marc L. Vogler seine emotionale Lage. Der 23-jährige Dirigent und Komponist, der ein Master-Studium an der Musikhochschule Köln absolviert, hat sich deshalb nach Absprache mit dem Veranstalter entschieden, den Abend umzugestalten.

Konkret heißt das, dass es die beliebten Arien aus der „Felix Krull“-Oper auch diesmal zu hören gibt. Was bei der Aufführung an diesem Sonntag aber wegfällt, ist jener gesprochene Text, der normalerweise mit musikalischer Untermalung zwischen den Arien präsentiert wird.

Die musikalische Besetzung bleibt unverändert

„Das Melodram mit all seiner Ironie und seinem satirisch-komödienhaften Charakter erscheint mit angesichts der Situation in der Ukraine als unpassend. Deshalb verzichten wir diesmal darauf“, so Vogler. Als Ersatz will er andere Musikstücke, die er im Laufe der vergangenen Jahre komponiert hat, in den Abend einbauen.

An der Besetzung hat sich hingegen nichts geändert: Die Sängerinnen und Sänger Sandra Gerlach (Mezzosopran), Jan Schulenburg (Bariton), Florian Marignol (Bariton) und Franziska Groß (Sopran) werden musikalisch begleitet von Rainer M. Klaas (Klavier) und Tim Schulze (Kontrabass). Vogler selbst wollte eigentlich in die Rolle des Erzählers schlüpfen. Doch statt sich dem süffisanten Text zu widmen, belässt er es jetzt bei einer neutralen, begleitenden Moderation.

„Wir wollen ein positives Signal aussenden“

Das Wichtigste sei, so Vogler, dass der Abend überhaupt stattfinden könne. „Eine Absage war und ist keine Option“, betont der junge Komponist. „Wir möchten vielmehr ein positives Signal aussenden und hoffen, dass möglichst viele Menschen das auch annehmen.“

Ursprünglich war dieses besondere Konzert bereits im August 2020 in der Erler Matthäuskirche geplant. Doch Corona sorgte für eine Zwangsverschiebung. Das war dann Anfang 2021 ein weiteres Mal der Fall. „Es darf jetzt keine dritte Verschiebung geben“, so Vogler. „Krieg und Schrecken dürfen nicht gewinnen.“

Es gilt die 2G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht. Karten: zwölf Euro. Reservierung im Vorfeld erforderlich unter: 0209 38 61 231.

