Erst vor wenigen Tagen demonstrierten in Gelsenkirchen auf dem Heinrich-König-Platz rund 200 Menschen gegen die „Corona-Spaziergänge“. Nun vereinen sich zahlreiche Organisationen erneut, um am 1. März Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

Friedenskundgebung Ukraine-Krieg: Friedensdemo in Gelsenkirchen am 1. März

Gelsenkirchen. „Für ein Leben ohne Krieg“: Die Gelsenkirchener Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP rufen zur Solidarität mit der Ukraine auf.

Nachdem in zahlreichen Städten in Deutschland bereits hunderttausende Menschen gegen den Ukraine-Krieg auf die Straße gegangen sind, soll nun auch in Gelsenkirchen ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden: Die Jugendorganisationen der SPD, CDU, Grünen und FDP rufen am 1. März zu einer Friedenskundgebung auf dem Heinrich König-Platz auf. Die Demo unter dem Motto „Für ein Leben ohne Krieg. Solidarität mit der Ukraine“ beginnt um 17.30 Uhr auf den Treppen der evangelischen Kirche.

Wortbeitrag von Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge erwartet

„Wir verurteilen den Angriffskrieg von Wladimir Putin und stehen solidarisch an der Seite der Ukraine. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Dieser Krieg kostet unschuldige Menschenleben und ist aufs Schärfste zu verurteilen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Jusos, der Jungen Union, der Grünen Jugend und der Julis. Zur Kundgebung aufgerufen haben auch die Gelsenkirchener Falken. „Wir stehen zusammen an der Seite aller Menschen, die sich für Frieden einsetzen und zeigen den Menschen in der Ukraine: Sie sind nicht allein“, so die Falken-Vorsitzende Christin Siebel.

Zum Thema: Warum ein Gelsenkirchener jetzt in der Ukraine bleibt

Auf der Kundgebung werden unter anderem Wortbeiträge von Oberbürgermeisterin Karin Welge, von Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften sowie der evangelischen und jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen erwartet. Um das Tragen einer Maske und die Einhaltung von Abständen wird gebeten.

