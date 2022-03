Ukraine-Krieg: Diese Hilfsangebote gibt es in Gelsenkirchen

Spenden für die Ukraine (hier ein Foto aus Leipzig): Auch immer mehr Menschen in Gelsenkirchen wollen helfen und mit voll beladenen Fahrzeugen an die Grenze fahren.

Gelsenkirchen. Welche Spendenaktionen für die Ukraine gibt es aktuell in Gelsenkirchen? Und was wird am dringendsten gebraucht? Der Überblick.

Immer mehr Menschen in Gelsenkirchen wollen für die Ukraine spenden und starten Spendenaktionen. Welche Initiativen gibt es? Was wird gebraucht? Und wer steckt hinter den Aktionen?

Wer helfen möchte, sollte sich möglicht vergewissern, dass die Hilfsgüter auch wirklich dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Der Gelsenkirchener Jürgen Hansen, der sich derzeit im Kriegsgebiet befindet, warnte vor „blindem Aktionismus“ bei Spenden.

„Task Force Flüchtlingshilfe“ benötigt vor allem Medikamente

Hansen selbst ist Vorsitzender der „Task Force Flüchtlingshilfe“, die ebenfalls Spenden entgegennimmt. Diese sollen schnellstmöglich per Hilfskonvoi an die ukrainische Grenze gelangen und dort an Hansen übergeben werden. Die Stadt unterstützt den Hilfstransport, hält es momentan aber für zu unsicher, die Übergabe über die Bühne zu bringen.

Benötigt wird aktuell vor allem medizinisches Material, also Infusionsbestecke, Schmerztabletten, Tabletten gegen Durchfall oder Mullbinden. Gebraucht werden auch Decken, Kissen, Matratzen, kleine Zelte, Solarbatterien, Taschenlampen, Geschirr aus Metall, Seife, Shampoo und Zahncreme. Abgegeben werden können die Spenden von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr beim Help-Laden des Vereins an der Von-der-Recke-Straße 3, größere Spenden bei den Flüchtlingsunterkünften an der Adenauerallee 102, Einfahrt Höhe Einmündung Schweidnitzer Straße. Ansprechpartner bei Fragen: Uwe Bestmann, 0170 3590 772.

FAR Group will Ukrainer von der Grenze mitnehmen

Auch die FAR Group, bei der u.a. Berufskraftfahrer ausgebildet werden, will für das Wochenende (5. und 6. März) einen Hilfskonvoi auf die Beine stellen. Es sollen auch Ukrainer von der Grenze mitgenommen werden. Wer spenden möchte, kann in der Zeit von 8 bis 16.30 und Freitag bis 12 Uhr Spenden an allen Standorten der FAR abgeben, also auch in Gelsenkirchen an der Emscherstraße 48. Benötigt werden vor allem: Wasser, Babynahrung und Windeln, Hygieneartikel, dicke Jacken und warme Schuhe, Tierfutter, Konserven und Verbandsmaterial. Bei Fragen Mail an: m.leuzzi@far-fahrschule.de

Party-Kneipe vernetzt sich mit GbR für Hilfstransport

Eine weitere Hilfsaktion haben die Party-Kneipe „Konkurenz“ und das Team der „A&N Kampe Vertrieb GbR“ gestartet. Spenden können entweder zwischen 9 und 16.30 Uhr bei A&N an der Memeler Straße 19 oder zwischen 17 und 19.30 Uhr an der Kneipe an der Bochumer Straße 173 abgegeben werden. Benötigt werden: Kleidung, Babynahrung, Lebensmittel und Getränke, Decken, Schuhe, Hygieneartikel, Spielzeug. Auch Tank-Gutscheine werden gerne entgegengenommen. Von jedem verkauften Getränk sollen zudem 10 Prozent gespendet werden. Kontakt: 01578 741 3672.

Kleingartenverein schickt Hilfsgüter nach Polen

Der Kleingartenverein Bismarckhain schickt Hilfsgüter nach Wroclaw in Polen, wo bereits Familien aus der Ukraine eingetroffen sein sollen. Öffnungszeiten: Dienstag 15-18 Uhr, Mittwoch, 11-18 Uhr, Donnerstag, 9-18 Uhr, Freitag, 9-14.30 Uhr. Abgabe im Vereinsheim an der Grimbergstraße in Gelsenkirchen. Benötigt werden: Hygieneartikel, Windeln, Feuchttücher, Kochutensilien, Bettwäsche, lagerfähige Lebensmittel. Der Lkw soll am Freitag beladen werden und dann nach Polen fahren.

Ukraine-Krieg: Geldspenden sind auch möglich

Wer Geld spenden möchte, kann dies zum Beispiel an das Gemeinschaftskonto von „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“ tun. Darauf macht die Stadt Gelsenkirchen aufmerksam. Hinter den Konten stecken zahlreiche bekannte Organisationen. Konto: DE 53 200 400 600 200 400 600, Stichwort: Nothilfe Ukraine. Auch die „Task Force Flüchtlingshilfe“ nimmt Geldspenden entgegen, Konto: DE 69 4205 0001 0101 1753 45.

Wer Flüchtlingen helfen und zum Beispiel eine Unterkunft anbieten will, kann sich unter der E-Mail flüchtlingsunterbringung@gelsenkirchen.de melden.

