So ist es in den vergangenen Tagen vielen Menschen in Gelsenkirchen ergangen, die ihren Müll trennen: Die überquellenden gelben Tonnen standen vorschriftsmäßig am Straßenrand, bereit zur Leerung, aber kein Müllwagen weit und breit in Sicht.

Gelsenkirchen Anwohner in Gelsenkirchen haben vergeblich auf die Leerung der gelben Tonne gewartet. Grund: ein Kalenderfehler. Wann Abhilfe kommt.

So wie WAZ-Leser Gerd Wessolowski ist es vielen Menschen in Gelsenkirchen ergangen, die ihren Müll trennen: Die vollen gelben Tonnen standen vorschriftsmäßig am Straßenrand, bereit zur Leerung, aber kein Müllwagen weit und breit in Sicht. Grund für die ausgebliebene Leerung der Behälter in den vergangenen Tagen durch den zuständigen Entsorger Remondis ist ein Fehler im Abfallkalender. Gelsendienste verspricht Abhilfe „noch in dieser Woche“.

So bekommen Gelsenkirchener Bürger Auskunft, wann ihre gelbe Tonne geleert wird

Bis dahin kann man die Abfuhrtermine über diese Wege erfragen:

über die Remondis-Servicenummer 0800 122 3255

per Mail an dispo-gelsenkirchen@remondis.de

bei Gelsendienste unter 0209 954 20

Nach Angaben von Remondis-Sprecher Michael Schneider sei die Aktualisierung der Abfuhrtermine für das Jahr 2024 „im Internet durch einen Übertragungsfehler nicht durchgeschlagen“. Das hat nach Angaben von Gelsendienste dazu geführt, „dass die im gedruckten Umweltkalender und im Online-Abfallkalender aufgeführten Abfuhrtermine in vielen Fällen nicht stimmen“, so Tobias Heyne für den Gelsenkirchener Dienstleister.

Die Folge: Die Datenbank für den digitalen Abfallkalender wird wegen des Fehlers gerade neu angepasst. Das dauert einige Zeit. Gelsendienste-Sprecher Heyne geht davon aus, dass der Abfallkalender für die gelbe Tonne und für rund betroffene 1400 Straßenzüge in Gelsenkirchen „noch in dieser Woche korrigiert sein wird“.

Im gedruckten Umweltkalender - Auflage 25.000 Stück - schlagen sich die Änderungen natürlich nicht durch. Wer diese Gedächtnisstütze verwendet, muss die überarbeiteten Termine „leider von Hand nachtragen“, wie Tobias Heyne mit Bedauern mitteilt.

