Überfall in Gelsenkirchen: Räuber zückt Schusswaffe

Gelsenkirchen-Bismarck. Ausgeraubt worden ist ein Lebensmittelgeschäft in Gelsenkirchen. Der Täter bedroht eine Kassiererin mit einer Schusswaffe.

Nach einem Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft ist die Gelsenkirchener Polizei auf der Suche nach dem bewaffneten Täter.

Lebensmittelgeschäft an der Gelsenkirchener Consolstraße ausgeraubt

Der Tatverdächtige betrat am Donnerstag, 23. November, gegen 21 Uhr ein Lebensmittelgeschäft auf der Consolstraße in Bismarck, zog eine Schusswaffe und forderte eine 20-jährige Kassiererin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die junge Frau aus Herne folgte der Aufforderung des Mannes, es handelte sich um einen Betrag in vierstelliger Höhe. Danach flüchtete der Räuber über den Parkplatz des Geschäfts in Richtung eines Parks in der Nähe.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Winterjacke der Marke Wellensteyn, eine hellgraue Hose und dazu schwarze Winterboots. Sein Gesicht verdeckte er mit einer Sturmhaube. In seiner Hand hielt er eine vermeintliche Schusswaffe, sie war schwarz, dazu trug er eine große schwarze Umhängetasche.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

