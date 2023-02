Überfall in Gelsenkirchen: Ein Täter als Pirat verkleidet

Gelsenkirchen. Im Karnevalskostüm – darunter ein Pirat – überfiel ein unbekanntes Trio am Sonntagabend einen Hundebesitzer beim abendlichen Gassi-Gang.

In Karnevalskostümen – darunter ein Pirat mit Augenklappe – überfielen drei Unbekannte am späten Sonntagabend einen 36-jährigen Mann in Erle. Der Gelsenkirchener war um 23.25 Uhr mit seinem Hund auf der Mühlbachstraße unterwegs: Die Männer sprachen ihn zunächst an, dann schlug der Mann im Piratenkostüm den 36-Jährigen, wohl um dessen Smartphone zu entwenden. Der Hundebesitzer wehrte sich jedoch mit einem Faustschlag.

Unterdessen traten die beiden anderen Angreifer nach dem Hund des Mannes, der dadurch leicht verletzt wurde. Das Trio flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung Coesfelder Straße. Der Gelsenkirchener wurde bei dem Überfall leicht verletzt, verzichtete laut Polizei aber auf medizinische Versorgung.. Der Mann mit Piratenkostüm, Augenklappe und Kopfbedeckung war 1,70 bis 1,80 Meter groß und sprach Deutsch. Die beiden anderen Täter trugen ebenfalls Kostüme. Um welche Verkleidung es sich handelt, ist aber nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

