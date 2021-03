Über 70 km/h zu schnell: Polizei stoppt Raser in Schalke

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstagabend einen Raser in Schalke gestoppt (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Schalke. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Raser in Schalke gestoppt. Dieser war mit über 130 Stundenkilometern unterwegs – in einer 50er-Zone.

Die Polizei hat am Dienstagabend (30. März) einen Raser in Schalke gestoppt. Dieser fuhr gegen 21.45 Uhr mit über 130 Stundenkilometern über die Uferstraße in Richtung Heßler – in einer 50er-Zone.

Gelsenkirchener Beamte nehmen Fahrer mit zur Wache

Der Fahrer des VW Polos reagierte auf Anhaltesignale der Polizeibeamten zunächst nicht und bog in der Folge auf die Grothusstraße in Richtung Altstadt ab. Erst auf weitere Anhaltesignale hin hielt er auf einem Parkplatz, wo Beamte einen Atemalkoholtest bei ihm durchführten. Dieser verlief bei dem 28-Jährigen positiv. Für einen freiwilligen Drogentest wurde der Mann mit zur Wache genommen. Auch dieser Test zeigte laut Polizei ein positives Ergebnis an. Ihm wurden in der Folge Blutproben entnommen und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.