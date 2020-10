Im Gelsenkirchener Wissenschaftspark hat am vergangenen Freitag, 28. August, die erste von drei Informationsveranstaltungen zur Integrationsratswahl stattgefunden. Die Kandidaten stehen den Bürgern hier für Fragen zur Verfügung. Am Dienstag, 1. September, wird die Markuskirche in Hassel (Biele 3) und am Freitag, 4. September, das Begegnungszentrum an der Grenzstraße in Schalke weitere Station für die 13 Kandidaten sein.