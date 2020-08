Über 100 Millionen Euro für Gelsenkirchener Unternehmen

Corona-Hilfen: 107 Betriebe in Gelsenkirchen haben einen allgemeinen Unternehmerkredit beantragt, 62 den Schnellkredit und zehn den Gründerkredit für Unternehmen, die erst seit bis fünf Jahren am Markt sind. Über diese Programme hinaus beteiligt sich die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen der Corona-Hilfe mit über 25 Millionen Euro an direkt von Banken vergebenen Krediten.

Gelsenkirchen. 179 Betriebe in Gelsenkirchen haben bislang Corona-Hilfen bekommen, darunter sind zehn Gründerkredite. Gesamtumfang: Über 100 Millionen Euro.

Mit den Corona-Hilfen des Bundes wurden in Gelsenkirchen bisher 179 Unternehmen in einem Umfang von 79,5 Millionen Euro unterstützt. Das erfuhr der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns jetzt aus einer Information der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die für die Umsetzung der Hilfsprogramme zuständig ist.

107 Gelsenkirchener Betriebe beantragten einen Unternehmerkredit

107 Betriebe in Gelsenkirchen haben demnach den allgemeinen Unternehmerkredit beantragt, 62 den Schnellkredit und zehn den Gründerkredit für Unternehmen, die erst seit bis fünf Jahren am Markt sind. Über diese Programme hinaus beteiligt sich die KfW im Rahmen der Corona-Hilfe mit über 25 Millionen Euro an direkt von Banken vergebenen Krediten. In der Summe flossen somit mehr als 100 Millionen Euro an Corona-Hilfen nach Gelsenkirchen.

Der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns: Ihm zufolge haben in Gelsenkirchen 179 Unternehmen Corona-Hilfen beantragt, bislang flossen über 100 Millionen Euro nach Gelsenkirchen. Foto: Foto: Ingo Otto / FFS

Töns: „Entscheidender Beitrag zur Stabilisierung vieler Unternehmen“

„Die Corona-Hilfen leisten auch in Gelsenkirchen einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung vieler Unternehmen und zur Sicherung der Arbeitsplätze“, stellt Markus Töns fest. „Damit zeigt sich auch hier vor Ort, wie wichtig es war, diese Hilfsprogramme schnell und im großen Umfang zu starten.“ Bundesweit wurden bisher 70.000 Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro gestellt.