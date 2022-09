U3-Betreuung: Gelsenkirchen liegt auf dem letzten Platz

Gelsenkirchen. Das Statistische Landesamt hat aktuelle Zahlen zur Betreuung von U3-Kindern vorgelegt. Wie die Lage in Gelsenkirchen, wer NRW-Spitzenreiter ist.

Wie steht es um die Betreuung der Kinder unter drei Jahren in Gelsenkirchen? Das Statistische Landesamt hat jüngst aktuelle Zahlen veröffentlicht – das Ergebnis: Die Stadt belegt im NRW-weiten Vergleich den letzten Platz, hinter Duisburg (18,4 Prozent), Hagen (21,2 Prozent), Wuppertal (22,1 Prozent) und Herne (24 Prozent). Landesweit waren 30,4 Prozent der U3-Kinder in einer Betreuung.

Betreuung von U3-Kindern: Gelsenkirchen liegt NRW-weit auf dem letzten Platz

Zum Stichtag 1. März 2022 lag die Betreuungsquote bei den U3-Kindern bei 18,1 Prozent, ein Jahr zuvor (ebenfalls Stichtag 1. März) lag die Quote bei 18 Prozent. Bei den Kindern unter einem Jahr beträgt die Quote 0,6 Prozent (2021: 0,5 Prozent), bei den Einjährigen 11,6 Prozent (2021: 13,1 Prozent), bei den Zweijährigen 42,9 Prozent (2021: 39,9 Prozent). Die Betreuungsquote bei den Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren gibt der Landesbetrieb IT.NRW mit 80,2 Prozent an, im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert gefallen, 2021 lag er noch bei 83 Prozent.

Konkret in Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Insgesamt wurden zum 1. März 8511 Kinder in den Kindertageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Gelsenkirchen betreut. 16 Kinder waren unter einem Jahr alt, 337 ein Jahr alt, 1208 zwei Jahre alt, der Großteil mit 6950 Kindern entfällt auf die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen. Für den Hintergrund: Die Statistik hat die Zahl der betreuten Kinder im Fokus, nicht die der vorhandenen Plätze.

Betreuungsquote bei U3-Kindern soll in Gelsenkirchen bis 2025 bei 36 Prozent liegen

Vor einiger Zeit wurde bei der Stadt noch von „enormen Herausforderungen“ mit Blick auf die Kita-Planung und den Ausbau gesprochen, mittlerweile hat sich die Situation etwas entspannt. Der Grund: Der Kita-Ausbau wird mit Hochdruck verfolgt. In diesem Jahr und auch 2023 sollen insgesamt 430 Plätze entstehen beziehungsweise sind in den vergangenen Wochen und Monaten bereits entstanden. In der Planungsphase stecken sieben weitere Einrichtungen, die 2023 insgesamt 355 Plätze bieten sollen.

Nicht für jedes Kind in Gelsenkirchen kann die Stadt Betreuung zur Verfügung stellen, rein rechnerisch fehlen Plätze. In den kommenden zehn Jahren strebt die Verwaltung eine Betreuungsquote von 98 Prozent bei allen Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren, an. Bei den U3-Kindern sei die Zielquote geringer. Bis 2025 soll sie bei 36 Prozent liegen, soll langfristig auf 40 Prozent steigen.

Im regionalen Vergleich variierten die U3-Betreuungsquoten zwischen 40,9 Prozent im Kreis Coesfeld und 18,1 Prozent in der Stadt Gelsenkirchen. Anteilig die meisten Kinder unter einem Jahr wurden 2022 in der Stadt Bonn (2,2 Prozent) betreut. Spitzenreiter bei der Betreuungsquote Einjähriger war Düsseldorf mit 43,9 Prozent. Der Kreis Coesfeld lag bei den Zweijährigen vorn: Mehr als vier von fünf Kindern (80,9 Prozent) dieses Alters wurden hier institutionell betreut.

