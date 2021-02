Verstecken ohne Erfolg: Die Gelsenkirchener Polizei hat am Montag, 22. Februar, einen Zechpreller von einem Dach geholt. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in U-Haft (Symbolbild).

Betrug & Kriminalität U-Haft: Zechpreller versteckt sich auf Dach in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Rotthausen. Verstecken ohne Erfolg: Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Zechpreller von einem Dach geholt. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

Teuer zu stehen kommt einem Zechpreller eine mehrstündige Taxifahrt nach Gelsenkirchen. Polizisten brachten den per Haftbefehl gesuchten Mann am Montag, 22. Februar, in Untersuchungshaft.

Gelsenkirchener Polizisten holen Gesuchten aus seinem Versteck auf einem Vordach

Polizeibeamte nahmen den 30-jährigen Mann am Montag gegen 2.40 Uhr im Stadtteil Rotthausen fest, nachdem ein Taxifahrer Alarm geschlagen hatte. Der 43-Jährige hatte den Notruf gewählt, weil sein Fahrgast den Preis für die über dreistündige Fahrt von Mannheim nach Gelsenkirchen nicht zahlte und in einem Haus verschwand.

Die eingesetzten Beamten fanden den Mann schließlich barfuß auf einem Vordach im Hof des Hauses liegend, wo er sich aber ohne Erfolg versteckte. Der Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland, er wurde daher vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei seiner Befragung gab er an, seine Schwester besucht haben zu wollen.

So „versteckt“ fand die Gelsenkirchener Polizei den Tatverdächtigen. Foto: Foto: Polizei gelsenkirchen

Bei der Überprüfung des Mannes kam heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen vorlag. Außerdem stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe und die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Betruges aufgrund der geprellten Taxifahrt. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

