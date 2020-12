Die Turmuhr im Rathaus Gelsenkirchen-Buer ist repariert worden. Sie zeigt nun wieder die korrekte Zeit an. Die Uhrenmacherei der Firma Ed. Korfhage & Söhne in Osnabrück, die die Uhr einst auch baute, setzte das Uhrwerk wieder instand. Dafür wurden auch die Zeiger abgebaut

Turmuhr Turmuhr des Rathauses in Buer funktioniert wieder richtig

Gelsenkirchen-Buer. Die Turmuhr im Rathaus Gelsenkirchen-Buer ist repariert worden. Sie zeigt nun wieder die korrekte Zeit an.

Die Turmuhr des Rathauses Gelsenkirchen-Buer geht jetzt wieder mit der Zeit: Das defekte Uhrwerk ist aus der Reparaturwerkstatt zurück und zeigt nun auch an der Nordseite in Richtung Busbahnhof wieder die korrekte Zeit an.

Gelsenkirchen Turmuhr: Reinigung des Uhrwerks brachte nicht den gewünschten Erfolg

Die Turmuhr, eingeweiht am 12. Dezember 1953, hatte im Herbst an der Nordseite plötzlich den Dienst versagt. Eine gründliche Reinigung des Uhrwerks brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Uhrenmacherei der Firma Ed. Korfhage & Söhne in Osnabrück, die die Uhr einst auch baute, setzte daraufhin das Uhrwerk wieder instand.

Zu Beginn dieser Woche wurden Uhrwerk und Zeiger wieder funktionstüchtig an ihren Platz gebracht – und so kann die Turmuhr (fast) pünktlich zum 67. Geburtstag ihrer Einweihung wieder die sekundengenaue Zeit in Buer anzeigen.