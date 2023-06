Tumulte: Frau wirft Bücher und Pfanne auf parkende Autos

Die Polizei Gelsenkirchen rückte in der Nacht auf Dienstag zum Einsatz in der Feldmark aus.

Gelsenkirchen. Aufregung mitten in der Nacht in Gelsenkirchen: Frau wirft Gegenstände auf geparkte Autos und Passanten. Radlerin mit Pfanne knapp verfehlt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Feldmark: Eine 30-Jährige hat laut Polizei Gelsenkirchen in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht an Feldmarkstraße zahlreiche Gegenstände aus ihrer Wohnung auf die Fahrbahn, geparkte Autos, den Fußgängerweg und vorbeifahrende Radler geworfen. Die Frau befand sich laut den Einsatzkräften „offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand“. Verletzt wurde bei diesem Zwischenfall aber glücklicherweise niemand.

Mit Büchern, Topfpflanzen und einer Pfanne geworfen

Die Gelsenkirchenerin lebt in einer Wohnung, die in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses liegt. Gegen Mitternacht wurde die Polizeikräfte von Zeugen alarmiert. Vor Ort eingetroffen, erblickten sie die Frau, die Bücher, Topfpflanzen, Papier und sogar eine Bratpfanne gezielt aus ihrem Fenster warf. Letztere verfehlte laut Polizei eine vorbeifahrende Radlerin nur denkbar knapp.

Die Beamten verschafften sich Zugang zur Wohnung der Täterin und fixierten diese. Beim Betreten der Wohnung nahmen die Polizisten einen starken Gasgeruch wahr, dessen Ursache bislang noch ungeklärt ist. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses aufgefordert, ihre Wohnung zu verlassen.

Besorgte Anwohner begutachteten die Schäden an ihren geparkten Autos

In der Zwischenzeit versammelten sich mehrere Menschen vor dem Haus und begutachteten die Schäden an ihren Autos. Die 30-Jährige hatte mit den geworfenen Gegenständen zahlreiche abgestellte Fahrzeuge beschädigt sowie Fahrbahn und Gehweg vor dem Haus verschmutzt. Die 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

