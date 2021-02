Trotz Tristan bleiben gebuchte Termine im Impfzentrum gültig

Gelsenkirchen. Wintersturm Tristan wird den Start im Impfzentrum Gelsenkirchen nicht verhindern. Die Logistik steht, die gebuchten Termine bleiben bestehen.

Die für Montag, 8. Februar, gebuchten Impftermine bleiben trotz des extremen Winterwetters bestehen. Darauf macht der Leiter des Impfzentrums, Ansgar Stening, aufmerksam. 143 Gelsenkirchener Männer und Frauen über 80 Jahre sollen in der Emscher-Lippe-Halle ihre erste Impfdosis erhalten.

„Die Logistik steht, es ist alles vorbereitet, der Impfstoff wird geliefert. Wir haben uns daher entschlossen, trotz der durch Eissturm Tristan verursachten Wetterlage die Impftermine durchzuführen.“ Gelsendienste werde die Zufahrten und Wege zum Impfzentrum vom Schnee räumen und die Zuwege rutschsicher abstreuen, kündigt Stening an. Alle Besucher werden gebeten, möglichst nicht zu früh zu dem vereinbarten Termin anzureisen, damit es nicht zu Wartezeiten in der vorhergesagten Kälte kommt.

„Wir werden so viel Personal wie möglich vorhalten, um die zu impfenden Personen sicher in das Impfzentrum zu geleiten“, kündigt Ansgar Stening an. Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, zur Impfung in die Emscher-Lippe-Halle zu kommen, so werde derzeit nach Möglichkeiten gesucht, dass das Impfangebot in keinem Fall verfällt. „Die betroffenen Personen werden in diesem Fall dann zeitnah über das weitere Vorgehen informiert.“