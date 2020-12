Die kleine Adventshütte ist in Gelsenkirchen-Scholven ein Projekt vieler und soll ein wenig Weihnachtsstimmung in den Stadtteil bringen.

Engagement Trotz Shutdown: Wie in Scholven Advents-Stimmung aufkommt

Gelsenkirchen-Scholven. Mit einer besonderen Idee kommt trotz Shutdown weihnachtliche Stimmung nach Gelsenkirchen-Scholven. Darüber freuen sich vor allem lokale Akteure.

Ein Stückchen Advent, ein Stückchen Weihnachtsstimmung muss sein – in Scholven hat man sich das schnell gedacht und ein besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Die Idee dahinter ist ganz simpel: Auch wenn dieser Tage nichts in Sachen Weihnachten und auch nicht der traditionelle Adventsmarkt im Quartier stattfinden kann, sollten die Akteure vor Ort trotzdem eine kleine Bühne bekommen. Viel eher: eine Adventshütte. Seit vergangenen Dienstag hat sie geöffnet. Und die Resonanz ist durchweg positiv.

Gelsenkirchen im Shutdown: Weihnachtliche Stimmung kommt trotzdem nach Scholven

„Wir bemühen uns, trotz allem ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung in den Stadtteil zu bringen“, erklärt Sandra Lücke, Projektleiterin beim Quartiersprojekt Scholven. Sandra Lücke war es auch, die bei einem Quartiersprojekttreffen die Idee der Adventshütte in der Vorweihnachtszeit angeregt hatte. Das Projekt ist ein Baustein der Quartiersarbeit von Caritas und Bauverein Falkenjugend.

Die verschiedensten Scholvener Vereine und Gruppen können nun diese Hütte zu festen Zeiten „mieten“ und sich und ihre Arbeit zeigen. Mit dabei sind unter anderem der Verein Jugend in Arbeit, das Kurt-Schumacher-Haus und Scholven interaktiv Voin, das Quartiersprojekt Scholven, die evangelische Trinitatisgemeinde oder der evangelische Kindergarten Arche Noah. „Es ist eine Chance für die Einrichtungen auch in dieser Zeit präsent zu sein“, macht Sandra Lücke deutlich.

„Fünf Minuten im Advent“ – eine Idee der Kindergartenkinder für ihr Quartier

Der evangelische Kindergarten Arche Noah aus Gelsenkirchen-Scholven präsentiert sich ebenfalls: Die Kinder haben unter dem Motto „Fünf Minuten im Advent“ kleine Tütchen liebevoll zusammengestellt. Foto: Sandra Lücke

So wie der Kindergarten Arche Noah: Die Kinder haben gemeinsam mit ihren Erziehern liebevoll und in Handarbeit kleine Tütchen zusammengestellt, die sie unter dem Dach der Adventshütte nun an die Scholvener bringen wollen.

Unter dem Motto „Fünf Minuten im Advent“ sorgen die Tütchen und vor allem ihr Inhalt dafür, einmal innezuhalten, durchzuatmen, abzuschalten und die Stimmung auf sich wirken zu lassen. Über 200 dieser Tüten haben die Kinder gepackt – „sie waren sehr fleißig und mit Feuer und Flamme dabei“, berichtet Jutta Boden, Leiterin der Arche Noah.

Die Adventshütte im Quartier steht noch bis zum 23. Dezember auf dem Parkplatz vor dem Rewe an der Feldhauser Straße. Geöffnet hat sie immer montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.