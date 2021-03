Trotz Corona: Gelsenkirchener Betrieb bildet erstmals aus

Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchener Betrieb hat eine Auszeichnung von der IHK erhalten. Erstmals hat Roitzheim Werkzeugmaschinen eine Auszubildende eingestellt.

Der Betrieb Roitzheim Werkzeugmaschinen aus Schalke ist von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen ausgezeichnet worden. Diese Urkunde stehe stellvertretend für alle Unternehmen Gelsenkirchens, die 2020 in die Ausbildung eingestiegen sind, so die IHK.

Roitzheim Werkzeugmaschinen hat im Vorjahr mit Hannah Savoulidis erstmals eine Auszubildende eingestellt. Sie lernt in dem Betrieb den Beruf Kauffrau im E-Commerce. Die Firma bereitet unter anderem gebrauchte Werkzeugmaschinen auf – und will sich mit Savoulidis auf die Zukunft einstellen. „Corona beschleunigt in vielen Branchen den digitalen Wandel, das Onlinegeschäft wird immer wichtiger“, sagte Ausbilderin Annette Rittmann.

324 Betriebe im IHK-Bezirk bilden neu aus

Savoulidis’ Aufgabe ist es, Ersatzteile zu erfassen und anschließend in den eigenen Onlineshop sowie bei der Verkaufsplattform Ebay einzustellen. Zudem berät sie Kunden per E-Mail oder Telefon.

Insgesamt haben 324 Betriebe im IHK-Bezirk Nord Westfalen im Vorjahr erstmals eine Ausbildung angeboten – trotz der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. Zu dem Gebiet gehören das Münsterland und die Emscher-Lippe-Region. „Diese Unternehmen haben genau die richtige Entscheidung getroffen, denn der Fachkräftemangel wird selbst in der Krise größer“, so Carsten Taudt, IHK-Geschäftsbereichsleiter für Bildung und Fachkräftesicherung.

