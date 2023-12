Trödelmarkt in Gelsenkirchen 2024: Das sind die Termine

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen gibt es 2024 an der Veltins-Arena wieder den größten Trödelmarkt in NRW. Welche weiteren Trödel-Termine im neuen Jahr warten.

Trödelmarkt 2024: In Gelsenkirchen warten wieder Antiquitäten und Co. auf neue Besitzer.

Vier regelmäßige Märkte haben ihre Termine für 2024 in Gelsenkirchen schon bekannt gegeben.

Alle wichtigen Infos zu den Trödelmärkten in Gelsenkirchen haben wir zusammengefasst.

Auf Trödel- und Flohmärkten in Gelsenkirchen warten oft bislang unbekannte Schätze und Schnäppchen. Lampen, besondere CDs oder hübsche Dekoartikel, alles an einem Ort. Auch 2024 wird in Gelsenkirchen wieder fleißig verkauft und gekauft. Unter anderem an der Veltins Arena finden wieder viele Flohmärkte statt. Ein Überblick.

Trödelmarktmarkt-Termine in Gelsenkirchen im Januar 2024:

Gigantmarkt - Trödelmarkt an der Veltins Arena

Hunderte Aussteller machen den Gigantmarkt am Schalker Stadion zum größten seiner Art in ganz NRW. Hier warten unzählige Antiquitäten und Sammlerstücke. Der Preis ist natürlich wie immer Verhandlungssache.

Ab 2. Januar immer dienstags und samstags von 6 bis 14 Uhr

Willy-Brandt-Allee 49, 45891 Gelsenkirchen (bei Schalke-Heimspielen fällt der Markt aus, mögliche Verlegung auf Sonntag)

Lesen Sie auch:Frühstück in Gelsenkirchen: Cafés mit Croissants und mehr

Mittags-Flohmarkt am Nienhauser Park

Viele der Floh- und Trödelmärkte in Gelsenkirchen starten schon früh und enden gegen 14 Uhr. Anders ist das beim Mittags-Flohmarkt am Nienhauser Park. Hier haben Interessierte bis zum frühen Abend Zeit, die Angebote der Aussteller zu durchforsten.

Ab 5. Januar immer freitags von 10 bis 18 Uhr

Parkplatz Nienhauser Park, Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

Der Gigantmarkt an der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist der größte seiner Art im gesamten Bundesland. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Gelsen-Trödel (an der Trabrennbahn in Gelsenkirchen)

Die Macher vom Gigantmarkt an der Veltins-Arena richten auch den Trödelmarkt an der Trabrennbahn aus. Hier wird ebenfalls nach Herzenslust getrödelt und um die besten Preise gefeilscht. An gleich drei Tagen können Sie dort vorbeischauen.

Ab 3. Januar immer mittwochs, freitags und samstags von 6 bis 14 Uhr

Nienhauserstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

Auch interessant:Nordsternpark Gelsenkirchen: Der Park mit Industriecharme

Baby- und Kinderflohmarkt am Revierpark Nienhaus

Wer auf der Suche nach Kinder- und Babyartikeln ist, sollte einen Blick auf das Angebot beim dazu passenden Flohmarkt am Revierpark Nienhaus werfen.

Ab 4. Januar immer donnerstags von 7 bis 14 Uhr

Parkplatz Nienhauser Park, Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen