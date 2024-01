Trio prügelt auf Gelsenkirchener ein, raubt Handy und Börse

Gelsenkirchen-Beckhausen Opfer eines schweren Raubes wurde ein Gelsenkirchener. Er wurde hinterrücks angegriffen, geschlagen, getreten und ausgeraubt.

Nach einem Angriff von hinten von drei unbekannten Tätern ist ein Mann aus Gelsenkirchen geschlagen, getreten und ausgeraubt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Jugendliches Räuber-Trio überfällt Gelsenkirchener (50) an der Pannschoppenstraße in Beckhausen

Der Polizei zufolge erstattete ein der 50-jährige Gelsenkirchener am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr auf der Polizeiwache Nord Anzeige. Gegenüber den Beamten gab der Verletzte an, dass er am selben Tag, gegen 16 Uhr, an der Pannschoppenstraße im Stadtteil Beckhausen zu Fuß unterwegs gewesen sei. Plötzlich habe er einen Schlag verspürt und sei daraufhin zu Boden gestürzt. Danach hätten drei unbekannte Männer auf ihn eingetreten und -geschlagen sowie sein Smartphone und seine Geldbörse entwendet.

Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren flüchteten nach dem Raub in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

