Trio erbeutet mit Trick Zigaretten im Bahnhof Gelsenkirchen

Die Polizei wertet zur Zeit die Videoaufnahmen nach dem Diebstahl in einem Geschäft am Gelsenkirchener Hauptbahnhof aus.

Gelsenkirchen. Unbekannte Täter lenken die Mitarbeiterin in einem Geschäft im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ab. Die Beute besteht aus neun Stangen Zigaretten.

Durch ein „Ablenkungsmanöver“ gelang es Montagabend, 22. Juni, unbekannten Tätern insgesamt neun Stangen Zigaretten in einem Geschäft im Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu stehlen. Es entstand so ein Schaden von 520 Euro. Gegen 21 Uhr betraten drei Personen das Geschäft. Dort soll eine bislang unbekannte Frau eine Mitarbeiterin der Filiale in ein Gespräch verwickelt haben. Das Ablenkungsmanöver sollen zwei Männer ausgenutzt haben, um die Zigaretten zu stehlen und anschließend unerkannt zu flüchten.

Verdacht: Diebstahl gewerbsmäßig

Eine Sichtung der Videoaufzeichnungen aus den Geschäftsräumen bestätigten die Angaben der Mitarbeiterin. Diese wurden durch die Bundespolizisten gesichert und sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Hinweise zu Tatverdächtigen werden unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen genommen.

