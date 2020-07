Trio bei Einbruchsversuch beobachtet: Festnahme

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Samstag, 25. Juli, in Gelsenkirchen einen Wohnungseinbruch (Symbolbild) verhindert. Drei Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren hat die Polizei geschnappt. Sie hatten versucht, in ein Haus in Gelsenkirchen einzubrechen.

Nachbar beobachtet, wie Trio über den Zaun klettert

Der Polizei zufolge bemerkte ein Nachbar am Samstag gegen 17.14 Uhr, wie drei Jugendliche über einen Zaun an einem Wohnhaus an der Bergmannstraße stiegen – offenbar wollten sie in das Haus einbrechen. Der Nachbar informierte über den Notruf 110 die Polizei.

Polizei nimmt drei jugendliche Einbrecher nahe des Tatortes fest

Die drei Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren flüchteten, konnten aber noch ganz in der Nähe des Tatortes im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren.