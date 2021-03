Trickbetrug & Anrufe Trickbetrug: Sieben Anzeigen an einem Tag in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Trickbetrüger haben es vor allem auf ältere Menschen abgesehen. Die Gelsenkirchener Polizei berichtet von sieben Betrugsversuchen an einem Tag.

Nach Angaben der Gelsenkirchener Polizeibehörde vergeht „nahezu kein Tag, an dem wir keine Anzeigen von Bürgern aufnehmen, die von Betrügern angerufen werden, die sich als Polizisten ausgeben und ihre Opfer verängstigen, um so an Wertsachen zu kommen“. Das berichtete Polizeisprecher Thomas Nowaczyk. Alleine am gestrigen Mittwoch, 17. März, habe es sieben Versuche gegeben, die angezeigt wurden.

Gelsenkirchen Polizei warnt: Keine Daten am Telefon von sich preisgeben

Die Angerufenen verhielten sich richtig: Sie gaben keine Informationen preis, beendeten das Gespräch und riefen die „echte“ Polizei an. Daher warnt die Behörde erneut vor diesen betrügerischen Maschen, mit denen insbesondere ältere Menschen hereingelegt werden: „Wir fragen Sie am Telefon nicht nach Wertgegenständen. Wir bitten Sie nicht, Ihr Geld vom Konto abzuheben. Wir rufen Sie nicht unter der Rufnummer 110 an. Wir bitten Sie, Gespräche, bei denen Sie gebeten werden, Daten von sich preis zu geben, umgehend zu beenden.“

Die richtige Polizei steht Bürgern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Hilfe zu diesem und anderen Themen erhalten Anrufer unter 0209 365 8412.