Trickbetrug: Polizei Gelsenkirchen fahndet nach Unbekanntem

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann. Dieser hat sich in Gelsenkirchen als Sohn eines Seniors ausgegeben und diesen um Geld betrogen.

Gelsenkirchen. Ein Unbekannter hat sich als Sohn eines Gelsenkircheners ausgegeben – und seinen angeblichen Vater um Geld betrogen. Polizei sucht den Betrüger.

Nach einem Trickbetrug am 21. Januar dieses Jahres in Gelsenkirchen hat das Amtsgericht Essen Fahndungsbilder eines bislang unbekannten Mannes veröffentlicht. Dieser hatte sich nach Polizeiangaben als Sohn eines Gelsenkircheners ausgegeben und von seinem angeblichen Vater Geld bekommen.

Diesen unbekannten Mann sucht die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Polizei

Mehrmals rief der Unbekannte den 73-jährigen Gelsenkirchener an und forderte ihn auf, einen hohen Geldbetrag bei der Bank abzuheben. Der Anrufer gab an, sein Sohn zu sein. Auf dem Jobcenter-Parkplatz an der Vattmannstraße fand gegen 13 Uhr die Übergabe statt. Der vermeintliche Sohn war angeblich verhindert und schickte einen angeblichen Freund, der das Geld abholte.

Polizei sucht Zeugen, der mit dem Unbekannten gesprochen hat

Sonstige Ermittlungsansätze seien aufgebraucht, weshalb das Essener Amtsgericht die Freigabe von Überwachungsbildern angeordnet hat. Die Bilder stammen vom Ort der Übergabe. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann machen kann, soll sich unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache melden.

Der Gesuchte hat sich nach Polizeiangaben zudem mit einem Passanten unterhalten. Dieser trug vor der Geldübergabe eine schwarze Lederjacke, einen grauen Pullover mit rot-weißen Bruststreifen sowie eine schwarze Hose. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter einer der oben genannten Rufnummern zu melden.

